Російські війська обстріляли Дружківську громаду: без світла залишилися усі її жителі

Вранці 4 грудня російські окупанти обстріляли Дружківську громаду Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Серйозно пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Електропостачання у громаді тимчасово відсутнє.



Аварійні бригади вже працюють на місці та виконують комплекс відновлювальних заходів. Після уточнення масштабів пошкоджень будуть визначені орієнтовні терміни подачі електроенергії.

Нагадаємо, що у місті Слов'янськ Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці масованого удару по двоповерховому будинку, внаслідок атаки поранені вісім людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко