Украинская армия удерживает северную часть Покровска – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается бой за город Покровск Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города.



«В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов. Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы», – рассказал Сырский.

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию Bild о «полном захвате» Покровска и «окончании» боев за город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко