Українська армія утримує північну частину Покровська – Сирський
04 грудня 2025, 14:32

Українська армія утримує північну частину Покровська – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває бій за місто Покровськ Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста.

«У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо у містах наші воїни продовжують утримувати певні райони», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Люди
Олександр Сирський
Місця
Покровськ Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Війна Ситуація на фронті
ВІДЕО
Окупантів знищили оператори ССО у Яровій. Фото: скриншот Оператори ССО знищили групу окупантів в Яровій Донецької області
04 грудня, 22:30
Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу Шахта «Білозерська» офіційно зупинила свою роботу
04 грудня, 20:58
У ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Добропілля у Запорізькій області. Фото: скриншот Село Добропілля у Запорізькій області знаходиться під контролем ЗСУ — Генштаб
04 грудня, 17:52
Наслідки обстрілу перинатального центру у Херсоні Окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні під час пологів
04 грудня, 16:36
«Привиди» ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму. Фото: скріншот «Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму
04 грудня, 15:59
Момент прильоту по ЗС РФ. МіГ-29 ЗСУ точним ударом HAMMER накрив окупантів під час ротації
04 грудня, 15:30

