Українська армія утримує північну частину Покровська – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває бій за місто Покровськ Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, українські підрозділи продовжують утримувати північну частину міста.



«У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо у містах наші воїни продовжують утримувати певні райони», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію Bild про «повне захоплення» Покровська та «закінчення» боїв за місто.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко