Чехия отправит Украине первую партию новых крылатых ракет Narwhal

Новая крылатая ракета Narwhal

Чешская компания LPP в январе–феврале 2026 года передаст Украине пробную партию своих новых крылатых ракет Narwhal, сообщает аналитический канал «Око Гора ✙».



Перед запуском серийного производства, которое предполагает выпуск сотен ракет в год, производитель планирует получить статус «проверено в бою». Для этого первая партия вооружения будет направлена именно Украине.

Тактико-технические характеристики Narwhal:

Боевая часть — до 120 кг

Скорость — до 750 км/ч

Дальность — 680 км

Длина — 4 м

Размах крыльев — 2,6 м

Ракета относится к новому поколению высокоточного вооружения и создаётся с расчётом на серийный экспорт после боевого подтверждения эффективности.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»