Чехия отправит Украине первую партию новых крылатых ракет Narwhal

Чешская компания LPP в январе–феврале 2026 года передаст Украине пробную партию своих новых крылатых ракет Narwhal, сообщает аналитический канал «Око Гора ✙».
Перед запуском серийного производства, которое предполагает выпуск сотен ракет в год, производитель планирует получить статус «проверено в бою». Для этого первая партия вооружения будет направлена именно Украине.
Тактико-технические характеристики Narwhal:
Боевая часть — до 120 кг
Скорость — до 750 км/ч
Дальность — 680 км
Длина — 4 м
Размах крыльев — 2,6 м
Ракета относится к новому поколению высокоточного вооружения и создаётся с расчётом на серийный экспорт после боевого подтверждения эффективности.
