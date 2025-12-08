Чехія передасть Україні першу партію нових крилатих ракет Narwhal

Нова крилата ракета Narwhal

Чеська компанія LPP у січні — лютому 2026 року передасть Україні пробну партію своїх нових крилатих ракет Narwhal, повідомляє аналітичний канал «Око Гора ✙».



Перед запуском серійного виробництва, що передбачає випуск сотень ракет щороку, виробник планує отримати статус «перевірено в бою». Саме тому перша партія буде направлена Україні.

Тактико-технічні характеристики Narwhal:

Бойова частина — до 120 кг

Швидкість — до 750 км/год

Дальність — 680 км

Довжина — 4 м

Розмах крил — 2,6 м

Ракета належить до нового покоління високоточної зброї й створена з перспективою подальшого серійного експорту після підтвердження ефективності в умовах бою.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»