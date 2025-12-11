В РФ оштрафовали студента за поиск информации об «Азове»

В РФ придётся заплатить 3 тыс. рублей за поиск слова «Азов». Иллюстрация создана ИИ

Суд в Свердловской области оштрафовал на 3 тыс. рублей 20-летнего студента-медика из Каменск-Уральского Сергея Глухих по новой административной статье о поиске «экстремистских материалов». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на юриста, представляющего его интересы, Сергея Барускова.



Это первое судебное решение по такой категории дел. В сентябре Глухих, находясь в автобусе, ввёл в поисковике запрос «Азов».



Юрист сообщил, что протокол был составлен из-за того, что молодой человек случайно наткнулся в интернете на статьи о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» — оба признаны в России запрещёнными организациями. Глухих вину не признаёт.



«Однозначно мы это решение будем обжаловать, поскольку считаем постановление суда незаконным», — отметил Барусков.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»