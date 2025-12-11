У РФ оштрафували студента за пошук інформації про «Азов»

У РФ доведеться заплатити 3 тис. рублів за пошук слова «Азов». Ілюстрація створена ШІ

Суд у Свердловській області оштрафував на 3 тис. рублів 20-річного студента-медика з Каменськ-Уральського Сергія Глухих за новою адміністративною статтею про пошук «екстремістських матеріалів». Про це повідомляє РБК, посилаючись на юриста, який представляє його інтереси, Сергія Барускова.



Це перше судове рішення у цій категорії справ. У вересні Глухих, перебуваючи в автобусі, ввів у пошуковику запит «Азов».



Юрист повідомив, що протокол склали через те, що студент випадково натрапив в інтернеті на матеріали про «Російський добровольчий корпус» (РДК) та батальйон «Азов» — обидві організації заборонені в Росії. Глухих вину не визнає.



«Однозначно ми будемо оскаржувати це рішення, оскільки вважаємо постанову суду незаконною», — зазначив Барусков.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»