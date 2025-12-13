В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска. Фото: скриншот

Российская пропаганда в очередной раз сообщает о захвате Покровска, однако украинские военные подчеркивают, что Силы обороны контролируют север Покровска. Об этом сообщают в 7 корпусе ДШВ.



«Пропагандисты четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент – фото и видео из центральной части города. Отмечаем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и бездействуют законы враждебной пропаганды», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что продолжаются активные наступательные действия по восстановлению нашего контроля над каждым метром города.



Ранее мы писали, что обстановка в районе Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские войска пытаются усилить давление на оборонные позиции ВСУ, стягивая дополнительные резервы.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»