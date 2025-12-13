Оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград

Обстановка в районе Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские войска пытаются усилить давление на оборонные позиции ВСУ, стягивая дополнительные резервы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Определены конкретные шаги по укреплению обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшения координации между частями, обеспечения подразделений всем необходимым. Мы остаемся верны тактике активной обороны», — заявил он.



По словам Сырского, речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций по вытеснению противника с отдельных территорий, созданию условий для последующих маневров Сил обороны.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»