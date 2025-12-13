Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград
13 декабря 2025, 14:46

Оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград

Обстановка в районе Покровска и Мирнограда остается сложной. Российские войска пытаются усилить давление на оборонные позиции ВСУ, стягивая дополнительные резервы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Определены конкретные шаги по укреплению обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшения координации между частями, обеспечения подразделений всем необходимым. Мы остаемся верны тактике активной обороны», — заявил он.

По словам Сырского, речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций по вытеснению противника с отдельных территорий, созданию условий для последующих маневров Сил обороны.

Ранее мы писали, что ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский
Места
Донецкая область Покровск Мирноград
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
все новости
16:59
В Украину из Беларуси возвращаются 5 гражданских украинцев — Зеленский
15:25
В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска
14:46
Оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград
13:53
ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
12:59
РФ запустила дроны и ракеты: ПВО сбила 430 целей
11:53
Россияне массированно атаковали Одесскую и Николаевскую области: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие
10:57
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области
10:15
Россияне массированно атаковали Украину: повреждены энергообъекты
09:44
Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 7 в Донецкой области
22:30
Экс-чиновницу оккупационного «правительства ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы
21:08
Эвакуационное авто попало под обстрел в Донецкой области, собака получила ранения
20:02
ВСУ поразили состав боеприпасов в Донецкой области
19:30
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Ярославской области РФ
19:12
Бои за Северск продолжаются, в городе фиксируют более полсотни россиян
18:45
Россия повредила гражданское судно в порту Черноморска. Зеленский показал последствия
18:25
В Белгороде РФ упала российская авиабомба, жителей эвакуировали
18:06
ССО поразили два судна РФ с оружием и техникой
17:46
Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
17:06
Украинская армия продвинулась в Мирнограде – ISW
16:49
Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых
16:39
В РФ заявили, что может быть создана «демилитаризованная зона» на Донбассе
16:30
Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены
16:20
Бригада Богуна формирует два батальона беспилотных систем
16:08
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
15:51
Российские авиация и БПЛА ударили по Константиновке: значительные разрушения в жилом секторе, есть погибшие
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:26
Зеленский приехал в Купянск
15:24
Россия ударила по АЗС на Харьковщине: шесть раненых, один в реанимации
14:30
В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
все новости
ВИДЕО
В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска. Фото: скриншот В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска
13 декабря, 15:25
ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении. Фото: скриншот ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении
13 декабря, 13:53
Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск. Фото: скриншот Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
12 декабря, 17:46
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
12 декабря, 16:08
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС. Фото: скриншот ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
12 декабря, 15:49
Зеленский возле стеллы на въезде в город Купянск, Харьковской области. Зеленский приехал в Купянск
12 декабря, 15:26

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор