Переговорщики Трампа прибыли в Берлин для встречи с Зеленским

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл на переговоры в отель «Адлон» в Берлине. Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и американские посланники в воскресенье прибыли в Берлин, где стартует новый раунд переговоров о возможном урегулировании войны. Как отмечает Associated Press, позиции Москвы и Киева по параметрам потенциального мирного соглашения остаются диаметрально противоположными.



По данным издания, в одном из отелей в центре Берлина были замечены специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер — неформальный советник президента США. Их визит связан с серией встреч, запланированных на ближайшие дни.



Зеленский сообщил, что в немецкой столице пройдут переговоры с участием украинских, американских и европейских представителей. По его словам, ключевым элементом станет обсуждение базовых принципов будущего мира.



«Самое важное — моя встреча с посланниками президента Трампа, а также переговоры с европейскими партнерами и рядом лидеров по вопросу основы мира — политического соглашения о прекращении войны», — заявил президент Украины в вечернем обращении в субботу.



Отмечается, что Вашингтон уже несколько месяцев пытается сблизить позиции сторон. При этом Дональд Трамп настаивает на как можно более быстром завершении войны и, по данным AP, все более открыто выражает раздражение из-за отсутствия прогресса.



Основными препятствиями для компромисса остаются вопрос контроля над востоком Донецкой области, значительная часть которой находится под российской оккупацией, а также требования Украины по надежным и долгосрочным гарантиям безопасности.

Секретарь СНБО Рустем Умеров с советником канцлера Мерца Гюнтером Зауттером в Берлине. Фото: Associated Press

Напомним, помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что на Донбассе может быть создана «демилитаризованная зона», где не будет ни российских, ни украинских войск, однако будут Росгвардия и полиция.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»