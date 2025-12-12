У РФ заявили, що може бути створена «демілітаризована зона» на Донбасі

Демілітаризована зона може бути створена на Донеччині. Фото: росЗМІ

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що на Донбасі може бути створена «демілітаризована зона», де не буде ні російських, ні українських військ, проте будуть Росгвардія та поліція. Про це повідомляє російське видання «Комерсант».



«Цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, ані російських, ані українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя», — зазначив Ушаков.



За його словами, «Донбас — це територія Росії, яка буде під управлінням адміністрацій РФ».



Якщо не переговорним шляхом, то військовим ця територія перейде під повний контроль Російської Федерації. Тільки від цього залежатиме і решта. Тобто припинення вогню може настати лише після виведення українських військ», — додав він.



Нагадаємо, що 2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до світу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»