Патрульные Запорожья сняли первые минуты после удара РФ
18 декабря 2025, 12:34

Патрульные Запорожья сняли первые минуты после удара РФ

Последствия ударов РФ. Последствия ударов РФ.

На видео с бодикамер запорожских патрульных зафиксированы первые минуты после вчерашнего удара РФ по городу. Запись обнародовала Национальная полиция.

Последствия ударов РФ.

Сотрудники полиции совместно со спасателями разбирают завалы, освобождают людей из поврежденных квартир и сопровождают пострадавших в безопасные зоны для оказания медицинской помощи.

Российские войска атаковали две жилые многоэтажки в Запорожье. Под завалами по-прежнему могут находиться люди, продолжаются спасательные работы.



29 людям понадобилась помощь врачей. Среди них пятеро детей — девочки двух, девяти и одиннадцати лет и мальчики пяти и тринадцати лет. Трое людей в тяжелом состоянии. Состояние 14 раненых врачи оценивают как среднее.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

