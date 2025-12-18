Патрульные Запорожья сняли первые минуты после удара РФ

Последствия ударов РФ.

На видео с бодикамер запорожских патрульных зафиксированы первые минуты после вчерашнего удара РФ по городу. Запись обнародовала Национальная полиция.

Сотрудники полиции совместно со спасателями разбирают завалы, освобождают людей из поврежденных квартир и сопровождают пострадавших в безопасные зоны для оказания медицинской помощи.



Российские войска атаковали две жилые многоэтажки в Запорожье. Под завалами по-прежнему могут находиться люди, продолжаются спасательные работы.







29 людям понадобилась помощь врачей. Среди них пятеро детей — девочки двух, девяти и одиннадцати лет и мальчики пяти и тринадцати лет. Трое людей в тяжелом состоянии. Состояние 14 раненых врачи оценивают как среднее.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»