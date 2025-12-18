Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив
18 декабря 2025, 08:30

Ночной удар по Запорожью: поврежден жилой дом и гаражный кооператив

В результате российского авиаудара повреждена девятиэтажка в Запорожье. Фото: ЗОВА В результате российского авиаудара повреждена девятиэтажка в Запорожье. Фото: ЗОВА

Ночью, 18 декабря, российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден жилой дом — в многоэтажке выбиты окна и разрушены балконы. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела. Зафиксированы повреждения на территории гаражного кооператива. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Кроме того, взрывная волна задела соседнюю девятиэтажку, расположенную рядом с эпицентром удара, — здание получило дополнительные повреждения.

По данным областных властей, за минувшие сутки оккупационные войска нанесли 684 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области. В частности, зафиксировано 13 авиационных ударов по Запорожью и ряду громад области.

Также было совершено 429 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV-дронами. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов региона. Еще шесть ударов нанесены из реактивных систем залпового огня, а 236 обстрелов пришлись на артиллерийские удары.

Власти продолжают уточнять масштабы разрушений и призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Напомним, 16 декабря Запорожье подверглось российской атаке. Пострадали мирные жители.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Запорожье
Прочее
российский обстрел
