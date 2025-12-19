Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно

Захваченный Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Фото: Мариупольский горсовет в Телеграм

В Мариуполе оккупанты создали и зарегистрировали по российским законам ООО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича», которое якобы подчиняется так называемому «правительству ДНР». Об этом пишет мариупольское издание 0629.



Однако на самом деле охраняют и полностью контролируют захваченное предприятие боевики главы Чечни Рамзана Кадырова.



По информации 0629, которую издание получило от оставшихся в оккупации работников завода, «ахматовцы» занимаются вывозом металлолома с территории комбината. Часть уцелевшего оборудования также вывозится за пределы города. Куда именно – неизвестно.



Назначенный оккупантами «директор» предприятия Роман Слонарь в феврале 2024-го пообещал через два года полностью восстановить завод. По его словам, якобы на тот момент на заводе уже «работали 3700 человек».



В октябре 2024 года оккупационная власть в лице «премьер-министра ДНР» Андрея Черткова пообещала, что в 2026-м запустит трубоэлектросварочный цех №1.



«Однако обещания так и остались обещаниями. Более того, по словам «мэра» Мариуполя Антона Кольцова, вместо 3700 человек сейчас на разрушенном заводе остались лишь 600 работников. Другие – уволены. Для них нет работы. То есть оккупанты сократили количество работников ММК имени Ильича на 84%», – отметили в издании.



Запуску полномасштабных восстановительных работ на заводе мешает: нехватка электроэнергии – завод не имеет постоянного электропитания, а питается частично через резервную ветвь малой мощности; отсутствие газа – без него невозможно запускать металлургическое производство; отсутствие логистики; отсутствие сырья; нехватка средств в российском бюджете на закупку оборудования и строительных материалов.



«Бывшие работники завода, оставшиеся в оккупации, еще надеются, что восстановление предприятия профинансирует правительство РФ. Однако спустя почти четыре года оккупации таких оптимистов становится все меньше», – резюмировали в 0629.

Напомним, что 17 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил мэра Мариуполя Вадима Бойченко главой Мариупольской городской военной администрации.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко