Силы Обороны Украины атаковали танкер «теневого флота» РФ с генералом ГРУ на борту — СМИ

В Средиземном море Силами Обороны Украины был атакован танкер «теневого флота» России. Об этом сообщил российский журналист Александр Невзоров. Он также добавил, что на борту находился глава военной разведки РФ, генерал ГРУ Андрей Аверьянов.



По предварительной информации, на судне также находились официальные лица правительства РФ и представители ГРУ, ответственные за шпионаж с помощью дронов в Европе, саботаж и обход санкций. Предварительно семеро получили ранения, двое ликвидированы (имена уточняются).



Вероятно, на борту судна находился Аверьянов и несколько его заместителей. Ранее генерал ГРУ отвечал за теневые операции, убийства, взрывы, шпионаж в странах ЕС и саботаж.

Невзоров отметил, что он стоял за подрывом самолёта Пригожина, отравлением Скрипалей и другими операциями за границей по приказу Путина.



Аверьянов перемещался по Европе на судах «теневого флота» и был объявлен в розыск в Чехии.



«Данные уточняются. Если информация подтвердится, эта операция может стать одной из самых значимых в истории войны Украины по нейтрализации международного преступника», — говорится в сообщении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»