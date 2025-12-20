Энергообъекты в четырех областях Украины попали под российский обстрел

В ночь на субботу российские агрессоры поразили энергетические объекты в четырех областях Украины. Об этом сообщило Минэнерго 20 декабря.
Отмечается, что под удары попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии.
«В результате атак РФ к утру обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Также враг снова целился в работников одной из теплоэлектростанций пограничья. К счастью пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов.
В ведомстве напомнили, что сегодня в регионах Украины применяются графики почасовых отключений, а также ограничивается мощность для промышленных потребителей и бизнеса.
