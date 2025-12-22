«Азов» показал кадры, как отбили масштабный штурм российских морпехов с бронетехникой под Добропольем

Уничтоженная российская бронетехника под Добропольем. Фото: кадр из видео

Силы 1-го корпуса «Азов» НГУ и смежных подразделений отбили механизированный штурм российских войск в направлении города Доброполье Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Азова», опубликовав видео атаки.



Оккупанты начали движение с исходных позиций утром 22 декабря. На штурм отправились несколько механизированных колонн, в составе которых были танки, БМП и БТР. Силы морской пехоты РФ использовали различные маршруты и пытались прорваться сквозь украинские боевые порядки.



«Против сил противника использовался широкий спектр вооружения: ударные дроны, ствольная артиллерия, РСЗО, стрелковое оружие. Инженерные подразделения внесли существенный вклад в уничтожение колонн, использовав минно-взрывные заграждения на маршрутах наступления ВС РФ», – рассказали в корпусе.



В результате уничтожены шесть танков, девять БМП, пять БТР и БРЭМ оккупантов. Финальной волной атаки был штурм с применением квадроциклов. Из 11 единиц техники удалось уничтожить 10, одна – покинула поле боя.

Напомним, что ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди сообщил о том, что «Азов» и ВСУ отбили штурм российских морпехов под Добропольем, а оккупанты кинули в бой бронетехнику и даже лошадей».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко