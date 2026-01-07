В Україні з 8 січня можливі додаткові відключення світла. З чим це пов'язано

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

З 8 січня очікується погіршення погодних умов по всій Україні. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, циклон зайде до України через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько 04:00.



«За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме -20 градусів, вдень – до -10. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Енергосистема України щодня перебуває під атаками ворога, а енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом та теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди», – сказала Свириденко.

Нагадаємо, що раніше у ДСНС попереджали про ускладнення погодних умов у Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко