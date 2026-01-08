«Білий янгол» вивіз з Дружківки сім'ю з дітьми

На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював із Дружківки жінку з двома дітьми. Нині родина перебуває у безпеці. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Щодня б'ють, і в таку погоду теж, хіба що менше», — розповідає жінка.



Сім'ю передали волонтерам, які відвезли людей до безпечнішого регіону.



«У зоні, де ведуться бойові дії, дітям не місце. Краще втратити будинок, ніж дитячі життя», — зазначив старший інспектор з особливих доручень відділу організації евакуаційних заходів поліції Донбасу Сергій Нариков.



У Дружківці залишається близько 19,5 тисяч жителів. Місто страждає від щоденного обстрілу: Росія атакує будинки, цивільні автомобілі, а також поліцейські екіпажі. Заїхати в місто можна тільки на броньованому транспорті та з антидроновим спорядженням.



Раніше ми писали, що у зоні активних бойових дій, куди входять 21 громада, залишаються проживати понад 34 тисячі людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»