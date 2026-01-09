Російська армія обстріляла Дружківку та Добропілля: є поранені

Вдень 8 січня російські окупанти обстріляли місто Добропілля. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок атаки отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення 48-річний чоловік, який знаходився неподалік магазину.



«Також о 14:20 російські війська завдали удару по місту Дружківка. Осколкове поранення отримав 61-річний містянин», – сказала речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що 7 січня «шахеди» атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки і є поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко