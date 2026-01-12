Поступающих старше 25 лет могут лишить отсрочки от призыва

Ко второму чтению готовится законопроект, который пересматривает порядок предоставления отсрочки от прохождения военной службы в связи с учебой. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.



По словам главы Комитета по вопросам образования Сергея Бабака, мужчины в возрасте 25 лет и старше, поступающие в высшие, профессионально-технические или фаховые училища, не будут иметь права на отсрочку.



«Мы не ограничиваем право на образование, а лишь пересматриваем подход к отсрочкам. Это необходимо для безопасности страны», — подчеркнул Бабак.