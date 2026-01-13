Сегодня Рада рассмотрит увольнение главы СБУ

Иллюстративное фото

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности со второй попытки поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 12 членов комитета, один депутат — Федор Вениславский — воздержался, против выступили пятеро: Роман Костенко, Соломия Бобровская, Андрей Ивченко, Сергей Рахманин и Ирина Фриз.



Таким образом, на данный момент президентское представление о снятии Малюка с должности получило поддержку профильного комитета. Примечательно, что еще днем ранее расклад голосов был противоположным: тогда 7 депутатов выступили против, а 6 — поддержали решение.



Как сообщил Железняк, уже сегодня вопрос отставки главы СБУ будет вынесен на голосование в сессионном зале парламента. По его словам, необходимое количество голосов, вероятно, уже собрано, и решение может быть поддержано большинством «226+».



При этом назначение нового постоянного руководителя Службы безопасности Украины в ближайшее время не планируется. Власть настаивает, что ситуация в ведомстве остается управляемой, тогда как оппозиция требовала заслушать доклад Малюка перед принятием окончательного решения.



По словам Железняка, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что кандидатура нового главы СБУ пока не будет вноситься на рассмотрение парламента.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что начальник Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины Евгений Хмара временно возглавит ведомство после отставки Василия Малюка.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»