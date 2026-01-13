РФ запустила баллистику, управляемые ракеты и дроны. ПВО сбила более 200 целей

ПВО сбила 247 целей. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ в ночь на 13 января запустили 18 ракет разных типов и 293 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 247 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 13 января (с 18:00 12 января) противник атаковал 18-ю баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской области — РФ, аннексированного Крыма, 7-ю ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской области — РФ, а также 293 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, поселок Кача — аннексированный Крым, около 200 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.





Удары «баллистикой» противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.



По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.



Кроме того, зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА в 24 локациях.



Ранее мы писали, что в результате массированной атаки российских войск на Харьков есть погибшие и пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»