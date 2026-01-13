СМИ сообщают об атаке дронов на греческий танкер у Новороссийска

Иллюстративное фото

Утром, 13 января, в Черном море неподалеку от российского Новороссийска беспилотники атаковали греческий танкер Delta Harmony.

По данным СМИ, в результате удара на борту судна возник пожар. Возгорание удалось потушить, угрозы дальнейшего распространения огня не зафиксировано.

Танкер остался на ходу и сохранил управляемость. Об этом сообщает военный Telegram-канал Fighterbomber.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что ночью в Ростовской области были слышны взрывы. Местные жители сообщали об атаке дронов на город, предположительно, по заводу «Атлант Аэро».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»