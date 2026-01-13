Бойцы 92-й ОШБр захватили российский танк Т-80 во время боя

Российский танк Т-80 на заднем плане. Фото: 92 ОШБр

Военнослужащие танкового батальона во взаимодействии с бойцами 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко захватили российский танк Т-80. Соответствующие фотографии были опубликованы на официальной странице бригады в Facebook.



Как отмечается в сообщении, бронетехника противника была выведена из строя и захвачена в качестве трофея благодаря скоординированным и профессиональным действиям подразделений.

«В результате слаженной работы техника противника была обезврежена и взята в трофей. Захват вражеского танка — очередное подтверждение высокого уровня подготовки личного состава и эффективного взаимодействия подразделений. Себе — честь. Украине — слава», — говорится в сообщении 92-й ОШБр.

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще три российских танка и ликвидировали более 950 военнослужащих армии РФ.



Кроме того, украинские защитники поразили семь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 933 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, а также 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

Фото: 92 ОШБр

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»