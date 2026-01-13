Повреждены дома, админздание и автомобили: оккупанты за сутки более 10 раз атаковали населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 12 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары россиян попали два района:





Краматорский район. В Николаевке повреждено административное здание и 3 автомобиля. В Славянске повреждены 6 частных домов и инфраструктура. В Староварваровке Александровской громаде 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 17 домов и линия электропередач; в Новостепановке поврежден склад. В Дружковке 1 человек погиб и 2 ранены.



Бахмутский район. В Свято-Покровском Северской громады повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что за 12 января в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя — в Дружковке и селе Староварваровка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»