Губернатор Белгородской области предупредил о возможной эвакуации из-за энергокризиса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жителям региона следует заранее быть готовыми к возможному переезду в случае ухудшения ситуации с энергоснабжением. Речь идет о сценарии, при котором область может полностью остаться без электроэнергии и тепла, сообщает ASTRA.



По словам главы региона, восстановить подачу электричества исключительно за счет резервных источников генерации невозможно — ни для жилых домов, ни для промышленных объектов. Именно поэтому власти призывают население заранее продумать план действий на случай чрезвычайной ситуации.



При этом Гладков подчеркнул, что о срочной эвакуации речи не идет. Он отметил, что власти не призывают жителей немедленно покидать свои дома, однако рекомендуют понимать возможную последовательность шагов в условиях кризиса.

«Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все и уезжать. Категорически нет. Но в случае сложной, чрезвычайной ситуации — когда может не быть тепла и электроэнергии — нужно понимать, как действовать. Если есть возможность, стоит временно переехать, вывезти детей к родственникам туда, где есть тепло и свет», — пояснил губернатор.

Ранее, после атак 8–9 января, сотни тысяч жителей Белгородской области остались без электричества и теплоснабжения. Накануне Гладков признал, что потери энергетических мощностей в регионе носят «практически катастрофический» характер.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»