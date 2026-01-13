В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом

В Мариуполе ночью слышны взрывы. Фото: Мариупольский горсовет

В понедельник вечером, 12 января, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области были слышны взрывы из-за атаки дронов. В результате ударов поражены подстанции, в городе пропало свет и тепло. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



По сообщениям местных СМИ, дронами были поражены подстанция «Азовская» 220 кВ и подстанция возле поселка Мирное.



В большинстве районов города пропало свет, также частично были обесточены котельные. Дома остались без тепла. С утра оккупанты сообщили о постепенном восстановлении электроэнергии.



Также оккупационные ресурсы сообщают о перебоях с электричеством по всей территории Приазовья.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»