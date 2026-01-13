Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал внесенные на утверждение парламента указы президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.



Как ранее писали «Новости Донбасса», речь идет о документах №14367 и №14366.



По сообщению народного депутата Ярослава Железняка, решение было принято единогласно: «за» проголосовали 17 членов комитета по одному указу и 15 — по другому.



Продление предлагается традиционно на 90 суток. В случае утверждения это станет уже 18-м разом, когда Верховная Рада голосует за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны.

Срок действия предыдущих указов истекает 3 февраля в 05:00 утра. Новое продление, в случае поддержки парламентом, будет действовать до 4 мая 2026 года.

Окончательное решение должно быть принято в сессионном зале Верховной Рады уже на этой неделе — вероятнее всего, 14 января. Для одобрения законопроектов потребуется не менее 226 голосов народных депутатов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»