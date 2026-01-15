Україна повернула з окупації ще одну групу дітей

В Україну вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За словами Прокудіна, серед врятованих — сестри 11-ти та 13-ти років. Дівчата переживали страх щоразу, коли російські військові вривалися до їхнього будинку і проводили обшуки.



«Один із таких епізодів міг закінчитися трагедією: на блокпості озброєний окупант поклав у багажник їхню авто гранату. Це було залякування та демонстрація зневаги до місцевих жителів», — додав він.



Раніше ми писали, що на підконтрольну територію України вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонщини – діти віком від 3 до 17 років.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»