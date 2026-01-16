РФ заявляє про удар по HIMARS у Чернігівській області

Російські джерела заявили про ураження реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS Сил оборони України на території Чернігівської області. Про це повідомляє аналітичний канал In Factum.



За наявною інформацією, удар по українській РСЗВ нібито було завдано за допомогою реактивного безпілотника типу «Герань-3».



При цьому, попри заяви про повне знищення машини, екіпаж HIMARS, як видно на оприлюднених російською стороною відеоматеріалах, залишився живим.

В аналітичному дописі зазначається, що вибух був потужним і супроводжувався детонацією боєкомплекту. Водночас броньована кабіна установки, за оцінкою авторів, витримала навантаження та захистила операторів.



Також повідомляється, що удар нібито було завдано на відстані близько 60 кілометрів від державного кордону України. Офіційних підтверджень цієї інформації з боку українських військових наразі немає.