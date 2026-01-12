Стартап экс-инженеров SpaceX показал ракету для HIMARS на 1000 км

Американская оборонная компания Castelion, основанная бывшими инженерами SpaceX, представила гиперзвуковую ракету Blackbeard GL для реактивных систем HIMARS и M270. Об этом сообщают «Новости Донбасса».
Дальность поражения достигает до 1000 км, что значительно превышает возможности ракет ATACMS. Blackbeard GL оснащена головкой самонаведения, способной поражать стационарные и подвижные цели.
Ракета полностью совместима с пусковыми установками HIMARS и M270 и не требует новой инфраструктуры. В компании отмечают, что проект рассчитан на массовое производство с более низкой стоимостью по сравнению с традиционными гиперзвуковыми системами.
Разработчики считают, что появление Blackbeard GL может фактически превратить HIMARS в стратегическое оружие, способное наносить удары в глубоком тылу противника, сочетая большую дальность и высокую мобильность.
ABD’li savunma şirketi Castelion, ABD ordusu için geliştirilen Edith füzesi ile Blackbeard GL roketatarını gösteren bir tanıtım videosu yayımlayarak bu iki yeni ürünü resmen tanıttı.— Vexy (@ElectiroF) June 30, 2025
ABD ordusu, kısa süre önce Castelion ile daha hassas ve nispeten uygun maliyetli bir orta… pic.twitter.com/oYHmgosquG
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях