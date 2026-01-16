Магазини, аптеки, АЗС та ТРЦ працюватимуть 24/7. Введені нові правила комендантської години

В Україні змінять правила комендантської години

У період надзвичайної ситуації в енергетиці український уряд досяг пом'якшення комендантської години. Поки що гнучкі правила введені для Києва. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Які правила працюватимуть:

На момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися «Пунктів незламності» можна 24/7, та без перепусток. Дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до «Пункту незламності». Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із ситуації безпеки. «Пунктами незламності» можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг та торговельно-розважальні центри, якщо вони мають автономне харчування, опалення, стабільний зв'язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію «Пункту незламності», надається можливість працювати 24/7.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»