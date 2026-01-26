С рейса в Москву сняли часть депортированных из США россиян

Из Египта в Москву вылетел самолет Airbus A330 авиакомпании Egypt Air с россиянами, депортированными из США в воскресенье. Рейс отправился из Каира в 13:48 по местному времени (14:48 мск), а приземление в Москве ожидается в 21:23.



Россиян доставили в Каир чартерным рейсом из Финикса, куда они прибыли утром в понедельник. Лайнер также перевозил депортированных из Ирана и арабских стран.



Часть россиян была снята с рейса в последний момент — у них рассматривались петиции и иски после отказа в убежище. Еще одного гражданина не успели депортировать и его высылка была приостановлена.



Это уже четвертый массовый депортационный рейс из США с россиянами за последний год. Ранее высылки проходили в июне, августе и декабре 2025 года, кроме того, были одиночные экстрадиции.



Известно, что как минимум двое депортированных — бывший российский военный Артем Вовченко и антивоенный активист из Перми Леонид Мелехин — были арестованы в России сразу после прилета.

Ранее США депортировали новую группу россиян, на борту могло быть более 50 человек.