З рейсу до Москви зняли частину депортованих із США росіян

З Єгипту до Москви вирушив літак Airbus A330 авіакомпанії Egypt Air із росіянами, депортованими зі США у неділю. Рейс відправився з Каїру о 13:48 за місцевим часом (14:48 за мск), приземлення в Москві очікується о 21:23.



Росіян доставили до Каїру чартерним рейсом із Фінікса, куди вони прибули вранці в понеділок. Лайнер також перевозив депортованих з Ірану та арабських країн.



Частину росіян було знято з рейсу в останній момент — у них розглядалися петиції та позови після відмови у наданні притулку. Ще одного громадянина не встигли депортувати, і його висилка була призупинена.



Це вже четвертий масовий депортаційний рейс із США з росіянами за останній рік. Раніше висилки проводилися у червні, серпні та грудні 2025 року, окрім того, були поодинокі екстрадиції.



Відомо, що як мінімум двоє депортованих — колишній російський військовий Артем Вовченко та антивоєнний активіст із Пермі Леонід Мелехін — були затримані в Росії одразу після прильоту.

Раніше США депортували нову групу росіян, на борту могло бути понад 50 осіб.