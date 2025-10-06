Попытка прорвать блокаду Газы завершилась депортацией участников миссии Global Sumud

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вошла в число тех, кому разрешили покинуть Израиль после того, как он перехватил их флотилию с гуманитарной помощью для Газы. Фото: France24

Израильские власти приняли решение депортировать шведскую экоактивистку Грету Тунберг и более 70 иностранных участников пропалестинской флотилии Global Sumud. Об этом сообщает агентство France24 со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно информации, Израиль покинут девять граждан Швеции, 28 французов, 27 греков и 15 итальянцев. Большинство депортированных планируется отправить самолетом в Грецию.

Флотилия из более чем сорока судов, принадлежащих различным странам, вышла из Туниса в середине сентября. Целью миссии было прорвать израильскую блокаду сектора Газа и доставить туда гуманитарную помощь.

Напомним, 29 июня Владимир Зеленский встречался с Гретой Тунберг в Киеве по вопросам экологических последствий войны в Украине.