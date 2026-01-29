В Україні продовжили виплати пенсій понад 350 тисячам людей в окупації та за кордоном. Які умови для отримання грошей

Ілюстрація. Фото: Міністерство соціальної політики України

Виплати 2026 року пенсіонерам, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на окупованих територіях, продовжено, якщо вони до 31 грудня 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію. Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит «Новин Донбасу».



Також ті, хто перебуває на окупованих територіях або виїхали звідти, мали повідомити про неотримання виплат від Росії.



Виконання цих положень законодавства стало підставою для продовження виплат 352,4 тисяч осіб, які протягом 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію.



«Слід зазначити, що вищезазначені умови для продовження виплат передбачені чинним законодавством для всіх одержувачів, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на окупованій території, або виїхав з окупованої території України, а не лише для внутрішньо переміщених осіб. В електронних базах даних Пенсійного фонду України є інформація про 1,3 тисячі осіб, які повідомили повідомлення про отримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ», – заявили в ПФУ.



Способи проходження фізичної ідентифікації:

через авторизацію в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія.ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія»;

за допомогою відеоконференцзв'язку. Заяви на ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв'язку подаються через веб-портал Фонду – https://portal.pfu.gov.ua – шляхом заповнення відповідного електронного бланку або через Контакт-центр ПФУ – 0800503753.

Якщо пенсіонер, що проживає на окупованій території України, не пройшов фізичну ідентифікацію і не повідомив про неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, і у зв'язку з цим виплати призначеної йому пенсії були припинені, то після проходження фізичної ідентифікації та повідомлення про неотримання виплат від країни-агресора виплати будуть відновлені.

Автор: Євген Мірошниченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»