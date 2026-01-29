Правозахисники звернулися до Кабміну через припинення виплати пенсій переселенцям

До українського уряду звернулися представники правозахисних організацій із закликом відновити пенсійні виплати громадянам України, які були припинені у січні 2026 року Пенсійним фондом України.



Йдеться про громадян України, які виїхали з тимчасово окупованих територій України та проживають на підконтрольній Україні території, а також про громадян, які проживають на окупованій частині України, та громадян, які тимчасово проживають за межами України.



Пенсіонери, зокрема люди похилого віку та особи з інвалідністю, у тому числі такі, що мають статус учасника бойових дій, без будь-якого попередження залишилися без єдиного джерела доходу. До цих категорій відносяться також діти загиблих військових, які отримують пенсію втратою годувальника.



