На Покровском направлении ВСУ танком уничтожили пехоту РФ

Танк Leopard уничтожил российскую пехоту

Танк Leopard уничтожил остатки российской пехоты на восточных окрестностях Гришиного Покровской громады Донецкой области после неудачного механизированного штурма, который состоялся на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ.



Как отмечается, россияне смогли пробраться в село Гришино, часть солдат пыталась закрепиться на восточных окраинах села и в дальнейшем использовать застройку для выхода в тыл украинских подразделений.



«Для уничтожения противника, военные 155 бригады приняли решение задействовать экипаж танка Leopard 2. Танк нанес поражение по врагу, который скрывался в жилых домах и хозяйственных постройках. Прорвавшиеся после штурма остатки вражеской пехоты — ликвидированы», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в течение недели наблюдается ухудшение погоды в городе Часов Яр Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях