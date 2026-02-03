На Покровському напрямку ЗСУ танком знищили піхоту РФ

Танк Leopard знищив російську піхоту

Танк Leopard знищив залишки російської піхоти на східних околицях Гришиної Покровської громади Донецької області після невдалого механізованого штурму, який відбувся минулого тижня. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.



Як зазначається, росіяни змогли пробратися до села Гришине, частина солдатів намагалася закріпитися на східних околицях села та надалі використати забудову для виходу до тилу українських підрозділів.



«Для знищення противника, військові 155 бригади ухвалили рішення задіяти екіпаж танка Leopard 2. Танк завдав ураження ворогові, який переховувався в житлових будинках та господарських спорудах. Залишки ворожої піхоти, які прорвалися після штурму, — ліквідовано», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що протягом тижня спостерігається погіршення погоди у місті Часів Яр Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях