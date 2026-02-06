На Донеччині шість військових ухилялися від облаштування фортифікацій, їх судитимуть

Українські військовослужбовці інженерного підрозділу однієї з військових частин, дислокованої на Донеччині, систематично ухилялися від виконання обов'язків служби. Справу передали до суду. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.



«У період з червня 2023 по березень 2024 року військові систематично ухилялися від виконання обов'язків служби. Згідно з бойовими розпорядженнями, вони мають здійснювати фортифікаційне обладнання оборонних рубежів у Покровському районі Донецької області, проте фактично перебували за межами району виконання завдань, переважно перебуваючи вдома. Водночас у командування військової частини подавали свідомо неправдиві відомості про нібито те, що знаходиться у відрядженні в районі ведення бойових дій», — йдеться у повідомленні.



Військовослужбовцям безпідставно нараховували та виплачували виплати. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму майже 1 млн гривень.



Військовослужбовці звинувачуються за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України – ухилення від виконання обов’язків військової служби, а також за ч. 1 ст. 190 КК України — шахрайство.



Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.



