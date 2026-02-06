Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Донеччині шість військових ухилялися від облаштування фортифікацій, їх судитимуть
06 лютого 2026, 17:31

На Донеччині шість військових ухилялися від облаштування фортифікацій, їх судитимуть

Українські військовослужбовці інженерного підрозділу однієї з військових частин, дислокованої на Донеччині, систематично ухилялися від виконання обов'язків служби. Справу передали до суду. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«У період з червня 2023 по березень 2024 року військові систематично ухилялися від виконання обов'язків служби. Згідно з бойовими розпорядженнями, вони мають здійснювати фортифікаційне обладнання оборонних рубежів у Покровському районі Донецької області, проте фактично перебували за межами району виконання завдань, переважно перебуваючи вдома. Водночас у командування військової частини подавали свідомо неправдиві відомості про нібито те, що знаходиться у відрядженні в районі ведення бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям безпідставно нараховували та виплачували виплати. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму майже 1 млн гривень.

Військовослужбовці звинувачуються за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України – ухилення від виконання обов’язків військової служби, а також за ч. 1 ст. 190 КК України — шахрайство.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що державне бюро розслідувань передало до суду справу про масштабну незаконну вирубку лісу на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
