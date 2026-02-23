Российские оккупанты дроном ударили по Краматорску, есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

Российские войска ночью в понедельник, 23 февраля, дроном нанесли удар по Краматорску. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В полночь в 00:15 — удар БпЛА «Герань-2» по частному сектору. Повреждены три жилых дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что россияне за сутки трижды обстреляли громаду. В 00:30, с применением РСЗО «Торнадо-С», был нанесен удар по частному сектору. В результате атаки повреждены три дома.



Кроме того, в 09:56 оккупанты ударили по учебному заведению в частном секторе. В 13:10 захватчики FPV-дроном с боевой частью атаковали по открытой местности в частном секторе. Ранен мужчина 1979 года рождения.



Ранее мы писали, что за 22 февраля в результате российских обстрелов Донецкой области ранения получили пять мирных жителей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях