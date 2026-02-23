Російські окупанти дроном ударили по Краматорську, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російські війська вночі в понеділок, 23 лютого, дроном завдали удару по Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Опівночі о 00:15 — удар БпЛА «Герань-2» по приватному сектору. Пошкоджено три житлові будинки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що росіяни за добу тричі обстріляли громаду. О 00:30, із застосуванням РСЗВ «Торнадо-С», було завдано удару по приватному сектору. Внаслідок атаки пошкоджено три будинки.



Крім того, о 09:56 окупанти вдарили у навчальний заклад у приватному секторі. О 13:10 загарбники FPV-дроном з бойовою частиною атакували відкритою місцевістю в приватному секторі. Поранено чоловіка 1979 року народження.



Раніше ми писали, що за 22 лютого внаслідок російського обстрілу Донецької області поранення отримали п'ять мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

