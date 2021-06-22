Донецкие и луганские пенсионеры получат долги по пенсиям? Что известно

Пенсионеры на Донбассе ждут выплаты долгов

Родственница Василия Дорошкина, которая живет в неподконтрольном Енакиево, не получает пенсию уже около двух лет. Женщине заблокировали украинские выплаты, как и многим другим жителям отдельных районов Донбасса. Мужчина говорит, что причину блокирования пенсии не указали.



«До сих пор мы не знаем, почему это произошло. Советовали обратиться в суд», — говорит житель Краматорска.



Пока семья Василия раздумывает, стоит ли обращаться в суд, по обе стороны линии соприкосновения живут люди, которые уже получили положительное решение суда. Вот только им это не помогло получить свои деньги.



Как отмечает стратегическая юристка благотворительного фонда «Право на защиту» Ярослава Юдина органы Пенсионного фонда не выплачивают пенсии за прошлый период независимо от того, есть решение суда, которым они обязаны их выплатить, или нет.



Еще осенью 2018 года Большая палата Верховного суда приняла решение, которым обязала органы пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами-переселенцами, то есть выплатить им долги. Теперь украинские суды должны опираться на это решение, а значит, вставать на сторону пенсионеров, требующих свои выплаты.



«Во-первых, то, что было принято решение в образцовом деле, делает рассмотрение таких новых дел предсказуемыми, потому что есть уже четкая позиция Верховного Суда, то есть понятно, что других решений в таких делах уже не может будет. Второй положительный аспект — то, что решение в образцовом деле ускорило рассмотрение таких дел, в частности, если я не ошибаюсь, срок на предъявление иска и рассмотрение в первой инстанции в два раза сократился, и теперь решение по таким делам не подлежат кассационному обжалованию», — рассказала Юдина.



Тогда почему проблема до сих пор актуальна в Украине? В офисе омбудсмена озвучивают миллиардные долги, которые накопились с конца 2014 года.



«Если на начало оккупации в 2014 году всего на учете был 1 миллион 126 тысяч пенсионеров, то получают пенсии сегодня от Украины только 626 пенсионеров. 279 тысячам была прекращена выплата, затем возобновлена. Выплаты возобновили, но задолженность составляет миллиардов», — говорит уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.



Люди продолжают обращаться за помощью правозащитников регулярно.



«На протяжении 5 месяцев управление регионального представительства омбудсмена в Донецкой и Луганской областях поступило 83 письменных и 131 устное обращение, касающиеся именно пенсионного обеспечения», — рассказал представитель омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Константин Черников.



В основном людей «отрезали» от пенсий из-за того, что они вовремя не проходили идентификацию в банке, то есть не подтверждали статус переселенца. Этот статус до сих пор является главным основанием для получения украинской пенсии для жителей неподконтрольных территорий. Справка переселенца нужна даже тому пенсионеру, который, выехав из Донецка или Луганска после 2014 года, прописался на подконтрольной территории.



Как отмечает Черников, среди обращений — многие связаны с выплатой недополученной пенсии.



«Как пенсионерам так и их наследникам после смерти — это одна из распространенных причин для отказа - отсутствие у наследника справки о постановке на учет в качестве переселенца, ведь адреса у этих людей не совпадают», — пояснил Черников.



Юристы говорят, что получить позитивное решение суда — это лишь половина успешного дела. Чтобы лед по-настоящему тронулся, правительству нужно принять особый порядок выплаты долгов по пенсиям.



«Не выполняя решение суда, государственные органы опираются на отсутствие этого особого порядка выплат пенсий за прошедшее время. Эта проблема сейчас вписывается в контекст общей и очень давней украинской проблемы — невыполнение решений национальных судов, вынесенных против государства, которая была констатирована многократно Европейским судом по правам человека», — поясняет Юдина.



Специальный порядок выплат может появиться в Украине в этом году. А выплачивать начнут со следующего не всю сумму сразу, а частями. Согласно проекту постановления Кабмина, в 22-м году Украина может выплатить 6 миллиардов гривен. Минимум, на который пенсионер может рассчитывать, — не более чем на 1934 гривен в месяц, а то и меньше, ведь у государства может не оказаться денег на выплату долгов всем и сразу.



«Механизм, согласно которому государство оставляет за собой право уменьшить сумму выплат за прошлый период получателям пенсий с положительными решениями суда из-за недостаточности бюджетных средств прямо противоречит практике Европейского суда по правам человека, который неоднократно подчеркивал, что государство не может ссылаться на недостаточность своих ресурсов как на причину невыполнения решения суда», — продолжает пояснять Юдина.



Но пока это всего лишь проект. Если порядок выплат все же примут, у правозащитников к нему есть еще и формальные вопросы.



«Изменение условий и норм общеобязательного государственного пенсионного страхования может осуществляться только путем внесения изменений в этот же закона. То есть только законом, который меняет закон. Не путем постановления Кабмина, не путем любого подзаконного акта», — добавила правозащитница.



Тем временем пенсионерам из Донцека и Луганска продолжают блокировать выплаты из-за того, что они более года не пользовались своими картами, то есть не расплачивались ими на подконтрольной территории и не обналичивали в местных так называемых конвертационных пунктах. К 1 апреля ряды заблокированных счетов пополнили еще 4 тысячи карточек. А каждая такая карточка — это пенсионер. И далеко не у всех есть дополнительный источник дохода.