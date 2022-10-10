Тимошенко призвал не пользоваться электроприборами с 17.00 до 22.00

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал с 17.00 до 22.00 выключить электроприборы во избежание максимальной нагрузки на энергосистему. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



«Мы работаем над тем, чтобы электроснабжение было восстановлено. Не очень хорошая ситуация во Львове, но до конца для энергоснабжение там будет восстановлено», - отметил он.



По его словам, в целом ситуация стабилизируется, кроме Львова. При этом, он отметил, что в Киеве и Киевской области возможны веерные отключения.