Плацдарми ЗСУ в Курській області під тиском, але зберігаються

Сили оборони України продовжують утримувати позиції на території Курської області Росії, хоча площа контролю на захід від районного центру Суджа та села Гуєво дещо скоротилася. Про це свідчить оновлена мапа, опублікована Генштабом ЗСУ вранці 19 квітня.



Точну площу українського контролю не вказано, але візуально вона трохи зменшилася порівняно з попередніми днями. Зміна не зачепила населених пунктів і має локальний характер.

За даними проєкту DeepState, загальна площа під контролем ЗСУ в Курській області залишається незмінною — 42,39 км², розбитою на три окремі ділянки. Два з них перебувають у Суджанському районі (31,04 км²), ще один — у районі селища Тьоткіне Глушківського району (11,35 км²).



При цьому «сіра зона» на кордоні Курської та Сумської областей, де контроль залишається невизначеним, збільшилася та становить 49,16 км². До неї входять село Гуєво (РФ), а також Басівка та Журавка (Україна). У Глушківському районі «сіра зона» сягає 9,48 км.

У Сумській області площа, що знаходиться під контролем російських військ, залишається незмінною — 0,69 км², при цьому жоден населений пункт туди не входить.



У Краснояружському районі Білгородської області РФ «сіра зона» не змінюється з початку квітня і становить 13,08 км² — села Попівка та частково Демидівка.



Протягом доби українські війська в Курській області відбили 17 російських атак, а також зазнали 38 авіаударів (72 керовані авіабомби) та 407 артилерійських обстрілів. Напередодні повідомлялося про 21 бойове зіткнення і 368 обстрілів.

Як повідомлялося, російські війська продовжують зміцнюватися в Калиновому на Донеччині: заводять туди піхоту, налагоджують логістику та зв'язок, а також готуються до штурмових дій у бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.