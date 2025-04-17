На Покровському напрямку росіяни просунулися біля двох населених пунктів — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ на Покровському напрямку у Донецькій області станом на вечір 16 квітня

Армія РФ просунулась в районі двох населених пунктів на Покровському напрямку в Донецькій області. Про оновлену ситуацію на фронті стало відомо з нічного зведення аналітиків проекту DeepState, оприлюдненого в телеграм-каналі.

«Ворог просунувся біля Котлярівки та [села] Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.

Котлярівка та Запоріжжя — населені пункти Покровського району Донецької області, розташовані неподалік один від одного, на південному заході від самого Покровська. Ситуацію в цьому районі можна побачити на оновленій онлайн-карті бойових дій DeepState.

Загалом росіяни минулої доби 29 разів намагалися прорвати позиції українських бійців на цьому напрямку: незважаючи на це, загальна динаміка штурмових дій тут почала втрачати інтенсивність через втрати ЗС РФ, розповіли аналітики DeepState.

Напередодні аналітики проекту повідомили про загальну ситуацію на Покровському напрямку. Згідно з їх дослідженнями, штурмові дії ЗС РФ почали втрачати інтенсивність.

Зазначається, що така ситуація склалася у російської армії вимушено: насамперед через втрати, які зазнали ЗС РФ наприкінці березня та на початку квітня. У той період інтенсивність штурмових дій противника була вдвічі вищою.