Виїзд за кордон на авто: основні правила та які документи потрібні

Черга автомобілів біля міжнародного пункту пропуску. Фото: ДПСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України водіям дозволяли перетинати кордон навіть без наявності деяких документів. Проте правила змінилися — перелік документів розширили. Важливим є і те, на якому транспорті людина виїжджатиме — власному або чужому. Деталі про правила виїзду за кордон на автомобілі — у матеріалі «Новин Донбасу».



Найперше, що варто пам’ятати: при собі необхідно мати оригінали документів у паперовому або пластикову вигляді, не у застосунку «Дія».

Перетин кордону на власному авто

Якщо вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, необхідно мати:

посвідчення водія за міжнародними стандартами;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім’я водія або пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;

договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто — міжнародну страховку «Зелена карта».

«Зелена карта» — міжнародний аналог полісу автоцивілки. Відповідне страхування діє у 48 країнах, у переліку — всі держави Шенгенської зони.



Окрім того, на автівці має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальні номери, наприклад, SHEVA1 чи ПЕРЕМОГА діють тільки на території України).



Може знадобитись поліс медичного страхування на водія та всіх пасажирів. Він має бути оформлений на весь час подорожі.

Перетин кордону на авто. Ілюстративне фото: ДПСУ

Перетин кордону на чужому автомобілі

Громадяни, які не є власниками авто, повинні мати такий же перелік документів, як і власники, за винятком свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) для виїзду за кордон. У такому випадку документ видається на ім’я кермувальника або пасажира. Щоб оформити тимчасове свідоцтво, необхідно разом із власником звернутися до сервісного центру МВС.

З собою треба мати:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після повернення до України свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника треба повернути в сервісний центр Міністерства внутрішніх справ (МВС) впродовж 10 днів.

Ще один спосіб, який дозволить перетнути кордон на чужому авто — оформити довіреність. Такий документ на право керувати чужим автомобілем в іншій країні буде дійсним за наступних умов:

довіреність необхідно перекласти мовою держави, в якій будете перебувати;

легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні — апостиль або консульська легалізація).

Однак ця процедура є дещо складнішою, зазначають у МВС, та радять все ж таки оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

Також під час виїзду можуть перевірити наявність у машині аптечки, знаку аварійної зупинки, вогнегасника та навіть запасного колеса. Крім того, радять звернути увагу на тонування вікон — у деяких країнах воно заборонене на вітровому та передньому склі.

Виїзд за кордон із дитиною

З 16 років підлітки можуть вільно перетинати український кордон. Діти, які не досягли цього віку, можуть виїздити у супроводі: