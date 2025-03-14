Війська РФ вдарили по центру Херсона, є руйнування

Результат ударів військ РФ по центру Херсона. Фото: ДСНС Херсонської області

Удень російські окупанти завдали удару по центральній частині Херсона. Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль, пошкоджено будівлі та інші транспортні засоби. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.







На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували наслідки удару та обстежили територію, щоб убезпечити місцевих жителів.







«На щастя, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих», - ідеться в повідомленні рятувальників.

Раніше стало відомо, що в результаті обстрілу окупованої Горлівки поранено двох людей.