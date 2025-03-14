Путін передав Трампу свої вимоги для припинення вогню — ЗМІ дізналися, чого він хоче

Глава Кремля Володимир Путін передав президенту США Дональду Трампу свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника американського лідера. Про це повідомляє Reuters із посиланням на російські джерела.



У Кремлі заявили, що вбачають підстави для «обережного оптимізму» щодо можливого досягнення угоди.



Трамп знову закликав Росію підписати договір про перемир'я Україною.



Путін, своєю чергою, заявив, що загалом підтримує ініціативу Трампа, але наголосив, що бойові дії не можуть бути припинені негайно. За його словами, необхідно розробити низку умов, що може призвести до затяжних переговорів.



Трамп назвав позицію Путіна «дуже багатонадійною».



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін стурбований можливістю перегрупування українських військ у разі припинення вогню. Для обговорення умов перемир'я російський президент провів пізно вночі зустріч у Москві з представником Трампа Стівом Уіткоффом.



«Президент Путін передав через Віткоффа важливі сигнали Трампу», — зазначив Пєсков.



Він також підтвердив, що Москва поділяє «обережний оптимізм» Вашингтона щодо потенційної угоди.



«Вчора Путін зробив дуже важливу заяву: він підтримує позицію президента Трампа щодо врегулювання, але окреслив низку питань, які необхідно вирішити спільно. Так, попереду ще багато роботи, але президент висловив солідарність із позицією пана Трампа», — наголосив Пєсков.



Сторони також обговорюють можливість телефонної розмови між Путіним та Трампом. Його дата буде погоджена після того, як Віткофф доповість Трампу про результати зустрічі.



За даними джерел видання, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.



Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



12 березня Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.